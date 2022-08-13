SPB Blind Orchestra снова сыграет в Варлаамовской башне в Пскове

11:30, 13 августа 2022, ПАИ

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Очередное выступление в рамках цикла концертов в Варлаамовской башне состоится 19 августа. Псковичи смогут снова услышать Санкт-Петербургский Слепой оркестр, сообщает Telegram-канал Псковского музея-заповедника.

«Концерт стал уникален не только неповторимой импровизацией оркестра, но и местом, в котором он проходил. Помимо эффектного и необычного антуража, выгодно обрамлявшего происходящее, Варлаамовская башня подарила музыкантам и слушателям уникальное звучание, которое нельзя было бы получить в стенах концертных залов и филармоний», – рассказали в музее.

19 августа, по словам организаторов, репертуар будет более академичен. Прозвучат произведения Баха, Генделя, Каччини и других композиторов, признанных в мире. Исполнители «Музыкального общества имени Императрицы Александры Федоровны» из Санкт-Петербурга представят музыкальный портрет эпохи царской семьи Николая II.

Концерт пройдет в 19:00 в Варлаамовской башне на улице Леона Поземского, 46. Телефон для справок: +78112292259. Билеты можно будет приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.