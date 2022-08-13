Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Всероссийским Днем физкультурника. Обращение опубликовано на сайте облостного Собрания депутатов.

Александр Котов отметил, что День физкультурника – праздник, который объединяет как профессиональных спортсменов и тренеров, так и тех, кто ведёт активный здоровый образ жизни.

«Наша область гордится достижениями своих атлетов – среди воспитанников псковского спорта и их талантливых наставников много призёров и победителей престижных соревнований российского и мирового уровня», – прокомментировал председатель.

Также он добавил, что поводом для гордости является активное развитие в регионе массового спорта. По словам Александра Котова, создание доступных и комфортных условий для занятий физкультурой и спортом – один из важнейших приоритетов региональной власти.

«При финансовой поддержке государства, привлечении внебюджетных источников и активном участии граждан современные спортивные объекты появляются и в областной столице, и в районных центрах, и в отдалённых сёлах и посёлках.  Уверен, с каждым годом Псковская область будет укреплять свой статус спортивного региона, а людей, для которых спорт является нормой жизни, будет становиться всё больше и больше», – добавил председатель регионального Собрания депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 августа 2022

До 32 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 августа

13 августа 2022

Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни
13 августа 2022

ФОТОФАКТ Падающую звезду запечатлел псковский астроном-любитель

13 августа 2022

Заслуженный артист России провел концерт в Себежском районе

13 августа 2022

В Гдове отмечается День города 13 августа

13 августа 2022

В Псковской области разыскивается мужчина
13 августа 2022

День физкультурника празднуют в России 13 августа

13 августа 2022

О запрете на котят, песнях Цоя и мудром птичьем выборе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...