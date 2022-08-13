Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни

12:17, 13 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Всероссийским Днем физкультурника. Обращение опубликовано на сайте облостного Собрания депутатов.

Александр Котов отметил, что День физкультурника – праздник, который объединяет как профессиональных спортсменов и тренеров, так и тех, кто ведёт активный здоровый образ жизни.

«Наша область гордится достижениями своих атлетов – среди воспитанников псковского спорта и их талантливых наставников много призёров и победителей престижных соревнований российского и мирового уровня», – прокомментировал председатель.

Также он добавил, что поводом для гордости является активное развитие в регионе массового спорта. По словам Александра Котова, создание доступных и комфортных условий для занятий физкультурой и спортом – один из важнейших приоритетов региональной власти.

«При финансовой поддержке государства, привлечении внебюджетных источников и активном участии граждан современные спортивные объекты появляются и в областной столице, и в районных центрах, и в отдалённых сёлах и посёлках. Уверен, с каждым годом Псковская область будет укреплять свой статус спортивного региона, а людей, для которых спорт является нормой жизни, будет становиться всё больше и больше», – добавил председатель регионального Собрания депутатов.