Великолучанина задержали в Псковской области за езду в нетрезвом виде

12:36, 13 августа 2022, ПАИ

Великолучанина задержали в Псковской области за езду в нетрезвом виде 11 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, утром на улице Зенцовской в Великих Луках при проверке транспортных средств сотрудниками дорожной полиции был остановлен автомобиль. За рулем ВАЗ-211440 находился местный житель 1996 года рождения. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Проводится проверка.

