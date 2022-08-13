До 32 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 августа
14 августа на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает псковский гидрометцентр.
Ожидается ветер северо-восточных и восточных направлений 0-5 м/сек. Температура по области: ночью от +8 до +13 гр.С, днем от +27 до +32 гр.С. Атмосферное давление высокое.
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