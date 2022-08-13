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Общество

Самое крупное псковское зерносушильное предприятие посетил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Пыталовский район посетил одно из самых больших зерносушильных предприятий ООО «Тригорское». Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Общая мощность сушки зерна составляет около 120 тонн в час. Кроме того, здесь созданы возможности для хранения 60 тысяч тонн зерна. В хозяйстве действуют еще два элеватора: в Пушкиногорском и Палкинском районах. На сегодняшний день, по словам Михаила Ведерникова, уже намолочено более 5,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

Земли хозяйства расположены сразу в шести районах: Пушкиногорском, Пыталовском, Палкинском, Островском, Красногородском и Себежском. По объему посевных площадей сельхозпредприятие является одним из наиболее крупных: площадь под урожай превысила 18 тыс. га.

«Обсудили дальнейшее развитие предприятия, а также работу, которую проводит хозяйство по введению земель в сельхозоборот. Оно планирует взять под обработку еще несколько участков земли в Пыталовском районе. Будем помогать и поддерживать», - прокомментировал губернатор.

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