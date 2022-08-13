Хоккеисты Псковской области сразятся в турнире в честь Дня физкультурника

13:36, 13 августа 2022, ПАИ

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Ко Дню физкультурника, 13 августа, в Ледовом дворце состоится турнир по хоккею 3х3 в 11:15. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Пскова.

В турнире примут участие: «ВДВ Купол» Псков, «Торнадо», «Беркут» Палкинский район, «Ганза» Псков и «Родина» Псковский район. Для болельщиков вход свободный.