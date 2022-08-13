Михаил Ведерников оценил благоустройство общественных пространств в Пыталово

13:55, 13 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Пыталовский район, оценил благоустройство общественных пространств. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава региона посетил Пыталовский детский парк, где работы по благоустройству проводились по нацпроекту ФКГС. Парк стал победителем рейтингового онлайн-голосования в прошлом году – за него отдали голоса 82% участников. Работы в парке полностью завершены. Установлены детская игровая и спортивные площадки.

Глава района Вера Кондратьева отметила, что средств, которые удалось сэкономить при проведении аукциона, хватило на установку еще двух игровых комплексов и скамеек.

Вторая территория, расположенная по соседству, будет благоустроена в следующем году. Здесь планируется провести асфальтирование, озеленение, обустройство вело- и автопарковок.

«В планах – продолжить развитие общественных территорий за счёт участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Поручил руководству профильного Комитета оказать поддержку в разработке проектной документации», - прокомментировал Михаил Ведерников.

