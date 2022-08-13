Порядка 200 пловцов приняли участие в «Swimcup Open Water Псков 2022»

14:31, 13 августа 2022, ПАИ

В первом в истории города заплыве на открытой воде «Swimcup Open Water Псков 2022» приняли участие порядка 200 спортсменов. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал генеральный директор соревнования Евгений Леонов.

По его словам, в заплыве приняли участие не только сильные спорстмены, но также и любители, которые занимаются в бассейне или плавают в реках. Обязательным критерием для пловцов было «иметь голову на плечах». У каждого спортсмена есть шапочка для плавания, гидрокостюм или купальник, спасательный буй и чип электронного хронометража.

