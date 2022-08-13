Порядка 200 пловцов приняли участие в «Swimcup Open Water Псков 2022»
В первом в истории города заплыве на открытой воде «Swimcup Open Water Псков 2022» приняли участие порядка 200 спортсменов. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал генеральный директор соревнования Евгений Леонов.
По его словам, в заплыве приняли участие не только сильные спорстмены, но также и любители, которые занимаются в бассейне или плавают в реках. Обязательным критерием для пловцов было «иметь голову на плечах». У каждого спортсмена есть шапочка для плавания, гидрокостюм или купальник, спасательный буй и чип электронного хронометража.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
На границе Пыталовского и Островского районов поисковики начали работы по приведению в порядок дота времён ВОВ
Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни