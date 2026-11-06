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Представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде

Представители Псковской области приняли участие в V Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде и получили грант на проект по безопасности. Об этом ПАИ рассказали в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство молодёжной политики Псковской области

Масштабное событие объединило 1 000 участников из 82 регионов России и стало ключевой площадкой для выработки решений по привлечению, сохранению и развитию молодых кадров на государственной и муниципальной службе.

Псковскую область на форуме представили члены Молодёжного совета Главного управления МЧС России по Псковской области Алина Кузьменко и Игорь Ежов.

Главной темой форума стала кадровая безопасность государственной службы. Участники искали ответ на ключевой вопрос: кто останется на государственной службе через десять лет. Работа велась по пяти направлениям: «Преемственность», «Доверие», «Проводники изменений», «Опора» и «Малая родина». Итогом стала выработка пакета предложений по привлечению, сохранению и развитию кадров, созданных на основе действующих инструментов.

В рамках форума также торжественно объявили победителей конкурса «Росмолодёжь. Гранты». Поддержку получили семь проектов на общую сумму 2 миллиона 520 тысяч рублей.

Одним из победителей стал председатель Молодёжного совета ГУ МЧС России по Псковской области Игорь Ежов. Его проект «Безопасность глазами молодёжи: формируем осознанную культуру безопасности» получил грант в размере 600 тысяч рублей (340 тысяч по линии «Росмолодёжь. Гранты» и 260 тысяч – за счёт партнёрской поддержки).

«Проект призван стать площадкой, где голос самой молодёжи становится главным инструментом профилактики рисков и формирования устойчивых навыков безопасного поведения. В центре идеи – три крупных события, каждое из которых решает свою задачу и обращено к разным аспектам безопасности детей и молодёжи», – поделился Игорь Ежов.

Реализация проекта запланирована на 2026–2027 годы на территории Псковской области.

Отметим, форум «ГосСтарт» прошёл в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

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