Вечерний авиарейс из Москвы в Псков отменили

14:53, 06 ноября 2026, ПАИ

Вечерний авиарейс из Москвы в Псков отменили, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Изначально самолёт должен был отправиться из Москвы в Псков в 19:00, однако вылет отменили.

Кроме того, из московского аэропорта до сих пор не вылетел утренний авиарейс. Самолёт должен был отправиться в Псков в 08:00, но вылет несколько раз переносили. На данный момент точного времени вылета нет, а задержка авиарейса составляет уже около семи часов.