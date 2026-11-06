Вечерний авиарейс из Москвы в Псков отменили
Вечерний авиарейс из Москвы в Псков отменили, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Изначально самолёт должен был отправиться из Москвы в Псков в 19:00, однако вылет отменили.
Кроме того, из московского аэропорта до сих пор не вылетел утренний авиарейс. Самолёт должен был отправиться в Псков в 08:00, но вылет несколько раз переносили. На данный момент точного времени вылета нет, а задержка авиарейса составляет уже около семи часов.
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