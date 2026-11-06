В Новоржевском районе проверяют состояние около 40 археологических памятников

14:31, 06 ноября 2026, ПАИ

В Новоржевском районе проводят плановое обследование памятников археологии. В течение нескольких недель специалисты выезжают на объекты, чтобы уточнить их местоположение и оценить, насколько хорошо они сохранились, сообщили ПАИ в археологическом центре Псковской области.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области











Во время мониторинга исследователи определяют точные координаты памятников в системе WGS 84, наносят объекты на карты с помощью GPS, фиксируют их современное состояние и делают фотографии.

Археологические памятники Новоржевского района изучают уже больше ста лет. Некоторые из них упоминались ещё в «Материалах к археологической карте Псковской губернии», которые Николай Окулич-Казарин собирал в 1912–1913 годах в преддверии Археологического съезда, запланированного в Пскове на 1914 год.

С 1950-х по 1990-е годы в районе проходили археологические разведки под руководством П. А. Раппопорта, О. С. Кондратьевой, М. Е. Васильева, Б. А. Раева, Г. Н. Пронина, А. Р. Артемьева, Б. Н. Харлашова и других исследователей. Благодаря этим работам были обнаружены и подробно описаны десятки городищ, курганов, могильников и культовых камней.

В 1992–1993 годах в Псковской области, в том числе в Новоржевском районе, провели инвентаризацию археологических памятников. Тогда исследователи выявили несколько ранее неизвестных объектов, описали и зафиксировали их.

Сейчас на государственной охране в Новоржевском районе числится около 40 объектов археологического наследия. Они расположены по территории неравномерно. При этом специалисты отмечают, что скопления памятников на отдельных участках могут объясняться маршрутами прежних археологических экспедиций, а не реальной плотностью древних объектов.