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Общество

В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса

Производителя, искусственно продлевавшего сроки годности пищевой продукции, выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

При анализе данных в системе «Меркурий» было установлено незаконное изменение даты выработки продукции при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

Инспектор ведомства выяснил, что индивидуальный предприниматель выработал 760 килограммов продукции из говядины с авансовой датой выработки. Согласно сведениям из ФГИС «Меркурий» 6 августа производитель оформил документы на мясную продукцию, где датой выработки стояло 28 августа.

Указанное действие является нарушением обязательных требований закона России «О ветеринарии», технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС. Также нарушены «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

По данному факту сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку, согласованную с прокуратурой Псковской области.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.

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