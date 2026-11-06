В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса

14:29, 06 ноября 2026, ПАИ

Производителя, искусственно продлевавшего сроки годности пищевой продукции, выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При анализе данных в системе «Меркурий» было установлено незаконное изменение даты выработки продукции при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

Инспектор ведомства выяснил, что индивидуальный предприниматель выработал 760 килограммов продукции из говядины с авансовой датой выработки. Согласно сведениям из ФГИС «Меркурий» 6 августа производитель оформил документы на мясную продукцию, где датой выработки стояло 28 августа.

Указанное действие является нарушением обязательных требований закона России «О ветеринарии», технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС. Также нарушены «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

По данному факту сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку, согласованную с прокуратурой Псковской области.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.