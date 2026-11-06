Псковская область стала лидером СЗФО по раннему выявлению рака лёгких

14:15, 06 ноября 2026, ПАИ

Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по ранней диагностике рака лёгких. Об этом рассказал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

При этом специалист подчеркнул, что говорить о полном решении проблемы пока рано: заболевание по-прежнему обнаруживают на поздних стадиях.

«До сих пор рак продолжает выявляться и на очень запущенных стадиях, поэтому говорить о каком-то радикальном переломе я бы не стал, но положительные тенденции, определённо, есть», – отметил Магомед Камалов.

Врач также объяснил, что курение повышает риск развития рака лёгких, однако не является единственной причиной заболевания. Онкологические процессы, как правило, имеют многофакторную природу, поэтому среди пациентов встречаются и люди, которые никогда не курили.

Среди других возможных факторов риска хирург назвал работу на вредных производствах, воздействие ионизирующего излучения, вирусные причины и гормональный фон. «Перечислять можно бесконечно», – добавил Магомед Камалов.