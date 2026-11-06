Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область стала лидером СЗФО по раннему выявлению рака лёгких

Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по ранней диагностике рака лёгких. Об этом рассказал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Магомед Камалов. Фото: ПАИ

При этом специалист подчеркнул, что говорить о полном решении проблемы пока рано: заболевание по-прежнему обнаруживают на поздних стадиях.

«До сих пор рак продолжает выявляться и на очень запущенных стадиях, поэтому говорить о каком-то радикальном переломе я бы не стал, но положительные тенденции, определённо, есть», – отметил Магомед Камалов.

Врач также объяснил, что курение повышает риск развития рака лёгких, однако не является единственной причиной заболевания. Онкологические процессы, как правило, имеют многофакторную природу, поэтому среди пациентов встречаются и люди, которые никогда не курили.

Среди других возможных факторов риска хирург назвал работу на вредных производствах, воздействие ионизирующего излучения, вирусные причины и гормональный фон. «Перечислять можно бесконечно», – добавил Магомед Камалов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Работников следственных изоляторов и тюрем чествовали в Пскове
06 ноября 2026

Псковские полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове
06 ноября 2026

Определены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
06 ноября 2026

Как устранить метаболические следы дневной нагрузки: советы экспертов
06 ноября 2026

Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти
06 ноября 2026

От теории к практике: в Пскове прошёл регэтап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи
06 ноября 2026

Принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ приглашают псковичей
06 ноября 2026

В Тямше при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...