Псковская область стала лидером СЗФО по раннему выявлению рака лёгких
Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по ранней диагностике рака лёгких. Об этом рассказал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
При этом специалист подчеркнул, что говорить о полном решении проблемы пока рано: заболевание по-прежнему обнаруживают на поздних стадиях.
«До сих пор рак продолжает выявляться и на очень запущенных стадиях, поэтому говорить о каком-то радикальном переломе я бы не стал, но положительные тенденции, определённо, есть», – отметил Магомед Камалов.
Врач также объяснил, что курение повышает риск развития рака лёгких, однако не является единственной причиной заболевания. Онкологические процессы, как правило, имеют многофакторную природу, поэтому среди пациентов встречаются и люди, которые никогда не курили.
Среди других возможных факторов риска хирург назвал работу на вредных производствах, воздействие ионизирующего излучения, вирусные причины и гормональный фон. «Перечислять можно бесконечно», – добавил Магомед Камалов.
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