Ушёл из жизни преподаватель ПсковГУ Иван Пода

14:44, 06 ноября 2026, ПАИ

Ушёл из жизни Иван Захарович Пода – преподаватель кафедры немецкого языка, стоявший у истоков псковской нидерландистики. О его кончине ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Большую часть жизни Иван Пода посвятил университету и развитию международных контактов региона. Он учил студентов немецкому языку на факультете иностранных языков. В 1991 году по его инициативе в педагогическом институте впервые начали преподавать нидерландский.

Отдельная страница его биографии – многолетняя работа по укреплению побратимских связей Пскова с Неймегеном. Иван Пода был среди тех, кто запускал радиомост между двумя городами, который действовал с 1988 по 1994 год. За вклад в развитие партнёрских отношений его наградили медалью «За заслуги перед городом Псковом».

Светлая память об Иване Захаровиче останется в сердцах коллег и выпускников. ПсковГУ и ПАИ выражают искренние соболезнования родным и близким.