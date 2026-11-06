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Общество

Региональный этап чемпионата по первой помощи проходит в Пскове

Региональный этап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный этап чемпионата по первой помощи в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Как сообщила председатель совета Псковского областного отделения «Движения первых» Мария Тучак, на соревнования приехали 22 команды из разных муниципальных образований Псковской области. Ребята соревнуются в двух категориях – от 14 до 17 лет и среди учреждений СПО.

«У ребят перед испытаниями был достаточно долгий путь: они проходили видеообучение на сайте будьвдвижении.рф, очные мастер-классы, муниципальные этапы с теоретическим тестированием. Лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов, сегодня представляют свой муниципалитет на региональном этапе», – рассказала Мария Тучак.

  • Мария Тучак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Мария Тучак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

По её словам, участникам предстоит пройти три испытания, максимально приближённых к реальной жизни. Ситуационные задачи моделируют бытовые сценарии, в которых человек может получить травму. «Важно, что ребята не просто проверяют теоретические знания, но и на практике видят, как отработанные навыки могут пригодиться в реальной жизни. И здесь особенно ценно, что они работают не поодиночке, а сплочённо, вместе с командой», – отметила Мария Тучак.

Каждый из капитанов определяет задачи для членов команды, распределяет функционал, и таким образом школьники действуют на площадке вместе. Ситуации для ребят становятся неожиданными, есть и стрессовые моменты, поэтому важно, что они проявляют не только знания, но и выдержку, концентрацию, умение бороться со страхом и паникой.

Параллельно с конкурсными испытаниями для участников организована просветительская программа: квиз, посвящённый первой помощи и направлениям деятельности «Движения первых», а также тематические встречи с волонтёрами-медиками, представителями управления по контролю за оборотом наркотиков и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Александр Гирилюк. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Как пояснил координатор проекта «Первая помощь» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк, проект реализуется во всех субъектах России. «Уже третий год подряд мы совместно обучаем школьников навыкам первой помощи, проводим мастер-классы в школах и образовательных учреждениях – начиная с детских садов, школ, колледжей, университетов – и организуем ежегодный чемпионат», – рассказал Александр Гирилюк.

Он уточнил, что отбор проходит в три этапа: сначала муниципальный, где выбирают лучшие команды со всех муниципалитетов, затем региональный, который проходит сейчас, а победитель регионального этапа отправится на Всероссийский чемпионат по первой помощи. В обучении задействованы не только Красный Крест и «Движение первых»: в разных регионах России к проекту подключаются волонтёры-медики и Всероссийский корпус студентов-спасателей, которые также участвуют и в обучении, и в помощи в организации чемпионата.

Всероссийский проект «Первая помощь» – это масштабный проект «Движения первых» и Российского Красного Креста, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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