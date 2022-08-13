Дмитрий Чернышенко: Сегодня в спортивной отрасли работают около 500 тыс профильных специалистов

15:06, 13 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех спортсменов и любителей здорового образа жизни с Днем физкультурника и поблагодарил тренеров и специалистов отрасли за ежедневный труд, позитивный настрой и преданность своему делу, сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Сегодня в отрасли работают около 500 тысяч профильных специалистов, а профессия тренера, инструктора по спорту относится к наиболее востребованным и перспективным на рынке труда», – сказал вице-премьер.

По поручению Президента поставлена цель к 2030 году обеспечить на уровне не ниже 70% долю граждан, регулярно занимающихся спортом. Этот показатель ежегодно растет, и на сегодняшний день здоровый образ жизни ведут 49,4% россиян.