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Общество

ФОТОФАКТ На дыру в асфальте жалуются псковичи

Житель Пскова прислал в редакцию Псковского агентства информации фотографию с дырой в асфальте возле Октябрьского проспекта, 33б. По его словам, тротуар был сделан недавно, на вид дыра мужчине примерно по колена, а может и больше. Он отметил, что туда можно провалиться ногой.

«Ходят здесь дети и не только. Так не кажешь, но, в целом, ногой можно провалиться даже мне, взрослому человеку. Это жесть», - прокомментировал пскович.

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