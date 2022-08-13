ФОТОФАКТ На дыру в асфальте жалуются псковичи

15:50, 13 августа 2022, ПАИ

Житель Пскова прислал в редакцию Псковского агентства информации фотографию с дырой в асфальте возле Октябрьского проспекта, 33б. По его словам, тротуар был сделан недавно, на вид дыра мужчине примерно по колена, а может и больше. Он отметил, что туда можно провалиться ногой.

«Ходят здесь дети и не только. Так не кажешь, но, в целом, ногой можно провалиться даже мне, взрослому человеку. Это жесть», - прокомментировал пскович.