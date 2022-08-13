В Куньинском районе продолжается строительство ФАПа

15:58, 13 августа 2022, ПАИ

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается строительство ФАПа в деревне Долговица Куньинского района, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На сегодняшний день уже закончен монтаж кровли, выполнены работы по утеплению пола. Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года.