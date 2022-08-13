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Происшествия

В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина

В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В 13:00 в Бежаницком районе на 6 километре автодороги Бежаницы-Кудеверь-Болгатово, 68-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Женщина была госпитализирована в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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