В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина

16:22, 13 августа 2022, ПАИ

В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В 13:00 в Бежаницком районе на 6 километре автодороги Бежаницы-Кудеверь-Болгатово, 68-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Женщина была госпитализирована в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.