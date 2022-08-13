В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина
В результате съезда автомобиля в Псковской области пострадала женщина, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В 13:00 в Бежаницком районе на 6 километре автодороги Бежаницы-Кудеверь-Болгатово, 68-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Женщина была госпитализирована в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
12 августа 2022
Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд автомобиля на мачту освещения на Яна Фабрициуса