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Общество

Виновникам лесных пожаров в России может грозить до четырех лет тюрьмы

Фото: Парламентская газета

В апреле этого года вступили в силу новые поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются ответственности за действия, которые привели к лесным пожарам, а также разграничили, в каких случаях виновник происшествия отделается штрафом, а в каких — может сесть в тюрьму года на четыре, сообщили в издании «Парламентская газета».

Прежде степень вины и ответственности человека, устроившего в лесу пожар, полностью определяли следственные органы. А сами статьи практически не отличались — за решетку поджигатель мог отправиться, даже если по его вине сгорело леса на пять рублей.

Новые поправки четко определили, когда надо давать штраф, а когда — наказание посерьезнее. Теперь по уголовной статье будут судить, если неосторожное обращение с огнем привело к значительному ущербу — то есть больше 10 тысяч рублей. Как пояснил в Госдуме замглавы МЧС Алексей Серко, это соответствует ущербу от лесного пожара на площади примерно 6—8 гектаров. За такое преступление суд сможет приговорить к штрафу 300—500 тысяч рублей, обязательным работам до 480 часов, исправительным работам до двух лет, принудительным работам до четырех лет либо к лишению свободы на тот же срок.

В целом нарушение правил пожарной безопасности в лесах, даже если ничего не загорелось, карается административным штрафом в 1—3 тысячи рублей. Его дадут, например, за костер или мангал в хвойном молодняке, на торфянике и под кронами деревьев. Или если выбросить на лесную тропинку горящую спичку, окурок.

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