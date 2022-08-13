Участок дороги регионального значения в Порховском районе приведен в порядок

20:29, 13 августа 2022, ПАИ

Участок дороги регионального значения «Полоное – Хрычково» до деревни Тригорша приведён в порядок, об этом Псковскому агентству информации сообщил «Порховский вестник».



В одном из порховских сообществ социальной сети около двух месяцев назад жители района жаловались на плохое состояние участка дороги от Полоное до Тригорши. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность, и проехать стало невозможно. На жалобу оперативно отреагировала консультант Управления по делам строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и закупок администрации Порховского района Людмила Дмитриева.



5 июля собственнику дороги – ГБУ ПО «Псковавтодор» – был направлен запрос о получении информации по проведению ремонтных работ. Ровно через месяц в администрацию района пришёл ответ: в этом году в рамках средств, выделенных на содержание дорог общего пользования регионального значения, будет проведён ремонт асфальтобетонного покрытия участка данной дороги.



Главный инженер подрядной организации ЗАО «Порховмелиорация» Николай Семёнов уточнил, что на участке длиной 800 метров в кратчайшие сроки проведён ямочный ремонт локальными картами.



Вопрос по этой дороге стоял давно, в прошлом году собственник позаботился о приведении в порядок обочин путем срезки кустов. Поэтому теперь этот участок будет радовать водителей, а не огорчать.