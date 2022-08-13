Водитель квадроцикла госпитализирован в результате опрокидывания
В Новосокольническом районе, в деревне Отрадное, на Молодежной улице водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.
В результате ДТП водитель квадроцикла госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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