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Общество

Без пяти лет столетие со дня образования отмечает Гдовский район

Фото газета «Гдовская заря».

В этом году День города Гдова посвящен 95-летию образования Гдовского района, сообщает Псковскому агентству информации газета «Гдовская заря». Поэтому гостями праздника стали жители всех сельских и городского поселений.

На сцену одним за другим приглашались земляки, люди, которые внесли свой вклад в развитие района. Частные предприниматели, представители сферы ЖКХ, умельцы, творческие личности, многодетные семьи. Каждый из них получал благодарственные письма из рук главы Гдовского района Юрия Павлова.

Фото газета «Гдовская заря».

Украшением праздника стали творческие номера артистов Центра Досуга и Культуры  Гдова. Их выступления стали прекрасными подарками для всех зрителей. В тени деревьев расположилась ярмарка мастеров, чего здесь только не было.

А сколько эксклюзивной и неповторимой сувенирной продукции глаз гостей радовало. А ещё шары, сладкая вата, батуты, тир... И перекусить здесь можно было – 3 точки общественного питания расположись под открытым небом.

Фото газета «Гдовская заря».

А потом все переместились на городскую площадь, где прошло дефиле народных костюмов. Но и на этом не всё! Не забудьте, в 23:00 состоится праздничный салют. Затем праздник продолжится массовым гулянием до 2 часов ночи.

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