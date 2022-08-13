Подготовительные работы перед асфальтированием площади ведутся в поселке Белорусский

23:50, 13 августа 2022, ПАИ

Подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству площади в посёлке Белорусский. Как ранее сообщалось Псковскому агентству информации газетой «Наша жизнь» уже произвели замену поребрика в центре и установили остановочный павильон, также ожидается асфальтирование площади. Завершить все мероприятия подрядчик должен до конца октября 2022 года.

В данный момент в поселке работает техника по снятию старого дорожного покрытия.

Напомним, что работы проводятся благодаря участию администрации Утроинской волости в конкурсе инициативных проектов. По итогам работы комиссии конкурсный отбор прошли 24 проекта, набравших наибольшее количество баллов. Среди них и реконструкция центральной площади в посёлке Белорусский. Проект набрал 24 балла, оказавшись четвёртым в списке.

Цена контракта составила 3,5 млн рублей. Финансирование произведено из областного бюджета, администрации района и волости, а также привлечены инициативные платежи ООО «Тригорское».

Контракт подписан с ООО «ПыталовоДорСтрой».



Отметим, что конкурс инициативных проектов впервые проводился в Псковской области.