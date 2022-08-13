Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Граждане Украины и ЛДНР вернутся домой

Михаил Ведерников провёл оперативное совещание по вопросам организации реэвакуации граждан, вынужденно покинувших территории Украины и ЛДНР, сообщает губернатор в своем Telegram-канале.

На места постоянного проживания по собственному желанию вернутся 57 человек. Силами Правительства Псковской области, МЧС, МВД и других ответственных служб будет организован их отъезд поездом Псков-Москва с задействованием двух дополнительных вагонов до Ростова-на-Дону.

В ходе встречи обсудили комплекс мероприятий по перевозке, в том числе обеспечению безопасности людей, организацию встречи на станции прибытия.

 МЧС России совместно со специалистами МЧС ДНР провели проверку каждого адреса, куда движутся граждане. «Мы понимаем, что люди возвращаются не на улицы, а в дома, пригодные для проживания», - заявляет глава региона.

Сформирован список сопровождающих работников социальной защиты из пунктов временного размещения. В дороге все будут обеспечены продуктовыми наборами.

Из числа выезжающих граждан две семьи ещё не получили положенные выплаты, средства им будут направлены в ближайшие дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 августа 2022

С профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли поздравил Михаил Ведерников
13 августа 2022

Граждане Украины и ЛДНР вернутся домой

13 августа 2022

Без пяти лет столетие со дня образования отмечает Гдовский район
13 августа 2022

На теннисном турнире печеряне завоевали медали
13 августа 2022

Участок дороги регионального значения в Порховском районе приведен в порядок
13 августа 2022

Уже ничего не боюсь: рассказ молодого специалиста скорой помощи в Дедовичах
13 августа 2022

В Пыталовском районе появилась постоянная композиция в память павших героев
13 августа 2022

Жители и гости Острова в полной мере ощутили празднование Дня физкультурника


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...