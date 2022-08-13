Граждане Украины и ЛДНР вернутся домой

21:38, 13 августа 2022, ПАИ

Михаил Ведерников провёл оперативное совещание по вопросам организации реэвакуации граждан, вынужденно покинувших территории Украины и ЛДНР, сообщает губернатор в своем Telegram-канале.

На места постоянного проживания по собственному желанию вернутся 57 человек. Силами Правительства Псковской области, МЧС, МВД и других ответственных служб будет организован их отъезд поездом Псков-Москва с задействованием двух дополнительных вагонов до Ростова-на-Дону.

В ходе встречи обсудили комплекс мероприятий по перевозке, в том числе обеспечению безопасности людей, организацию встречи на станции прибытия.

МЧС России совместно со специалистами МЧС ДНР провели проверку каждого адреса, куда движутся граждане. «Мы понимаем, что люди возвращаются не на улицы, а в дома, пригодные для проживания», - заявляет глава региона.

Сформирован список сопровождающих работников социальной защиты из пунктов временного размещения. В дороге все будут обеспечены продуктовыми наборами.

Из числа выезжающих граждан две семьи ещё не получили положенные выплаты, средства им будут направлены в ближайшие дни.