Спортивная программа для детей прошла в Пушкиногорском районе
В День физкультурника в селе Велье Пушкиногорского района состоялась спортивная программа для детей «Я выбираю спорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пушкинский край».
Началось мероприятие с зарядки. Затем ребята разделились на команды и выполняли различные задания. Оказалось, что для некоторых из детей прыжки через скакалку – задание непростое. Мальчики состязались в поднятии гантелей на время. Проверили и силу командного духа в перетягивании каната.
Поддержать своих юных спортсменов и поболеть за участников соревнований пришли мамы, бабушки и просто знакомые. Громкими аплодисментами они выражали радость и гордость за своих детей!
По итогам соревнования все участники программы получили сладкие призы.
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