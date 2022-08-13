Спортивная программа для детей прошла в Пушкиногорском районе

23:17, 13 августа 2022, ПАИ

В День физкультурника в селе Велье Пушкиногорского района состоялась спортивная программа для детей «Я выбираю спорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Пушкинский край».



Началось мероприятие с зарядки. Затем ребята разделились на команды и выполняли различные задания. Оказалось, что для некоторых из детей прыжки через скакалку – задание непростое. Мальчики состязались в поднятии гантелей на время. Проверили и силу командного духа в перетягивании каната.



Поддержать своих юных спортсменов и поболеть за участников соревнований пришли мамы, бабушки и просто знакомые. Громкими аплодисментами они выражали радость и гордость за своих детей!



По итогам соревнования все участники программы получили сладкие призы.