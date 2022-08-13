Строительство и ремонт школ обсудил глава региона с главой Пыталовского района

22:53, 13 августа 2022, ПАИ

Михаил Ведерников на рабочей встрече с Главой Пыталовского района Верой Кондратьевой обсудил основные темы развития муниципалитета и работу по реализации нацпроектов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников похвалил Пыталовский район за успешную реализацию региональных проектов. Глава района Вера Кондратьева поделилась тем, что в рамках федерального проекта была благоустроена территория Детского парка в Пыталово. «Стоимость работ – 2,7 млн, работы выполнены и оплачены», – рассказала Вера Кондратьева

Два кабинета в рамках создания «Точки роста» появятся в Вышгородецкой школе – кабинеты химии и биологии. В данный момент уже прошла закупка оборудования. Глава района поделилась, что к началу учебного года кабинеты будут готовы.

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» произведен ремонт спортивного зала в Гавровской средней школе. В рамках регионального финансирования сейчас идет ремонт музыкального зала в детском саду №1 в городе Пыталово. «Когда шел капитальный ремонт самого детского сада, начали менять оконные блоки и несущие стены не выдержали – они просто рухнули», – рассказывает глава Пыталовского района Вера Кондратьева. В итоге зал был законсервирован, а сейчас дождался ремонта. Работы планируют завершить в течение месяца.

Облупившуюся фасадную плитку в данный момент ремонтируют у Белорусской средней школы. «Вид уже стал более эстетичным» – Вера Кондратьева. Также сейчас возводят ограждение школы в целях профилактики антитеррористической защищенности образовательных учреждениях.

Также по этой программе устанавливают видеонаблюдение в Вышгородецкой основной школе и в двух детских садах города Пыталово.

Глава Пыталовского района также рассказала об успешной реализации инициативного проекта в поселке Белорусский. В данный момент по проекту уже установлен остановочный павильон в поселке и подготавливается дорожное полотно центральной площади для асфальтирования.

Разыграно два аукциона по ремонту дорог. Подрядчик приступил к ремонту автомобильной дороги улицы Псковская. Техника выполнила фрезерование верхнего слоя старого покрытия. Второй аукцион касается дороги общего пользования местного значения Верхние Савинцы – Поярково. Подрядчик также найден, к работам приступит в течении недели.

Михаил Ведерников и Вера Кондратьева обсудили развитие ТОС на территории района, и строительство Линовской школы.

«Более миллиона рублей было привлечено ТОС в район», – поделилась глава района.

В Пыталовском районе завершено проектирование новой Линовской школы. В этом году лимит на строительство школы – 101 миллион рублей, и район надеется их освоить.