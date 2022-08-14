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Псковичка предложила поддержать петицию против цирков

Фото группы: Микрорайон "Родина" – Никольская и Владимирская

Псковичка предложила поддержать петицию против цирков. Свое обращение она связала с цирком, который на данный момент гастролирует в Пскове и расположен на парковке ТЦ «Акваполис».

«В связи с гастролирующим цирком, который сейчас находится в Пскове, хочу поднять эту тему! Подпишите, пожалуйста, петицию. Сколько уже можно мучить животных», – прокомментировала псковичка.

Петиция создана около трех лет назад и на данный момент (на 14.08.2022) ее подписали 176 тысяч 208 человек. Как пояснила активистка, автор петиции, больше 45 государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных.

«Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни «артистов», пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения», – рассказала подробнее в петиции автор.

В группе «Вконтакте» «Микрорайон «Родина» один из подписчиков поделился фотографией львов и тигров в клетке, которые находятся на стоянке торгового центра. Один из подписчиков отметил, что видел, как зверей выпускали из контейнеров и «одного Льва скрючило в судорогу. Он лежал, дергал всеми лапами, трясся».

Напомним, что 9 августа прокуратура Псковской области нашла многочисленные нарушения в деятельности цирка, который гастролировал в Пскове. Арена цирка была расположена на парковке гипермаркета «Лента». Сотрудниками Россельхознадзора были выявлены многочисленные нарушения. По результатам проверки 4 августа в отношении владельца цирка возбудили административное дело.

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