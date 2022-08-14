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Александр Котов: Смысл профессии строителя – в созидании

Фото: ПОСД

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Днем строителя. Обращение опубликовано на сайте областного Собрания депутатов.

Как рассказал Александр Котов, смысл профессии строителя – в созидании. Трудом работников строительного комплекса возведены жилые кварталы и общественные здания, отремонтированы дворовые территории, благоустроены скверы и парки, реконструированы исторические здания.

Также он отметил, что для строительства любого объекта нужны усилия и знания разных специалистов, потому День строителя, по словам председателя, праздник многих профессий: архитекторов, проектировщиков, инженеров, каменщиков, крановщиков, маляров, производителей стройматериалов и комплектующих. «Каждый вносит свой важный вклад в конечный результат».

«Трудовые традиции псковских строителей передаются из поколения в поколения. Уверен, строительная отрасль будет развиваться, двигая вперёд всю региональную экономику и повышая качество жизни граждан. От всей души желаю совершенствования профессионального мастерства, успехов в реализации новых и уже начатых проектов, здоровья и благополучия!», - поздравил строителей Александр Котов.

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