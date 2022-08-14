ФОТОФАКТ Вторую ступень «Фалькон-9» запечатлел псковский астроном-любитель
Вторую ступень «Фалькон-9» запечатлел псковский астроном-любитель Максим Евдокимов. Своими фотографиями он поделился на своей странице в социальных сетях.
«Фалькон-9» – ракета-носитель тяжелого класса серии «Фалькон» от американской компании Space X. Такая ракета состоит из двух ступеней.
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