О главных событиях предстоящей недели расскажут в новом выпуске «Псковского телеграм Online»

12:23, 14 августа 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 15 августа, в 9:00 мск. Как всегда в программе зрители узнают о главных событиях предстоящей недели.

В этот раз гостем передачи станет - руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский. Узнаем, какие мероприятия «Лофта» пользуются популярностью у посетителей и что интересного пройдет в ближайшее время в креативном пространстве.

Второй гость программы - основатель движения «Беговой Псков», председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин расскажет, когда и где в Пскове пройдут полумарафон и гонки с препятствиями.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 15 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».