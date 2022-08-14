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Общество

О главных событиях предстоящей недели расскажут в новом выпуске «Псковского телеграм Online»

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 15 августа, в 9:00 мск. Как всегда в программе зрители узнают о главных событиях предстоящей недели.

В этот раз гостем передачи станет - руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский. Узнаем, какие мероприятия «Лофта» пользуются популярностью у посетителей и что интересного пройдет в ближайшее время в креативном пространстве.

Второй гость программы - основатель движения «Беговой Псков», председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин расскажет, когда и где в Пскове пройдут полумарафон и гонки с препятствиями.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 15 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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О главных событиях предстоящей недели расскажут в новом выпуске «Псковского телеграм Online»


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