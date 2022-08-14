МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении

12:27, 14 августа 2022, ПАИ

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С 15 августа местами, с 16 августа в большинстве районов по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пожароопасный период в лесу запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».