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Общество

Дни деревень продолжаются в Пыталовском районе

Фото: Наша жизнь

Сценки, конкурсы и концерт можно было увидеть на «День села» в Бороусах Пыталовского района. Как отметили в газете «Наша жизнь», на мероприятие собралось немало желающих.

Для сельчан была организована большая праздничная программа, батуты, карусели и шашлыки с выпечкой. Концертные номера от Пыталовского Досугового объединения разбавили артисты сельского Дому культуры. Кроме того, активных жителей села, общественных помощников, продавцов и почтальонов наградили. Подарки и благодарности вручали глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава Гавровской волости Валерий Васильев.

На празднике подведвели итоги конкурса детских рисунков «Деревенька моя», книжная выставка местного музея истории Скадинского края и цветочная композиция с фотозоной «Бороусы».

Также отметили свой день деревни и жители Носово. Гостей встречали лотереи, батуты, карусели, шашлыки, фотозоны и была дегустация кваса. Сельчане приготовили четыре разных напитка по старинным рецептам. Например, житель Носово Михаил Крылов презентовал свой квас в старинной латышской бочке, вместительность которой 18 литров. По итогам дегустации кваса победителем стала Алла Зейкан, которая приготовила напиток по латвийскому рецепту с использованием дрожжей и цикория.

Были выступления артистов местной самодеятельности Пыталовского Досугового объединения — вокалисты Алина Куценко и Дмитрий Быстров, скрипачка Анна Кузьмина, танцевальный коллектив «Акварель» ДДТ и местный вокальный коллектив «Рябинушки».

Поздравили с праздником и поблагодарили активных и неравнодушных жителей деревни глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава Линовской волости Наталья Стефанович. В ближайшее время дни деревень отметят жители Вышгородка, Гавров и посёлка Белорусский.
 

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