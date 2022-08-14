Облачность и до +32 прогнозируют в Псковской области 15 августа
15 августа на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в псковском гидрометцентре.
Ожидается ветер юго-восточных направлений 2-7 м/сек. Температура по области: ночью от +10 до +15 гр.С, днем от +27 до +32 гр.С. Атмосферное давление высокое.
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