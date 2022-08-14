Студент ВЛГАФК стал чемпионом России в гонке критериум в Курске

13:56, 14 августа 2022, ПАИ

Студент ВЛГАФК стал чемпионом России в гонке критериум в Курске, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

В Курске завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования по велоспорту среди мужчин в групповой гонке и критериуме. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Воронежской области. Участие в этом событии принял студент второго курса ВЛГАФК Антон Попов, который по итогам заездов стал чемпионом России в гонке критериум.