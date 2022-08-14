Диетолог рекомендовал употреблять не более трех чайных ложек меда в день

14:16, 14 августа 2022, ПАИ

Доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендует здоровым россиянам употреблять не более трех чайных ложек меда в день, а людям с рядом заболеваний — не более одной, сообщают ТАСС.

Людям, у которых наблюдаются такие заболевания, как ожирение, диабет, атеросклероз, гипертония и другие заболевания рекомендовано не более одной ложки меда в день. Гинзбург отметил, что основной фактор риска при употреблении меда - это высокое содержание сахара.

По его словам, аллергия на мед может возникнуть в любом возрасте. По его словам, мед содержит кислоты, продукты, раздражающие желудок, поэтому чрезмерное его употребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита.

При этом мед может помогать при простуде, а также истощенным и ослабленным людям, так как он является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму, добавил диетолог.