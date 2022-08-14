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Общество

Игорь Иванов отметил заслугу строителей в восстановлении мирной жизни на Донбассе

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профсоюзного движения области поздравил жителей региона с Днём строителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

«Сегодня отмечают праздник те, кто заботится, чтобы у каждого в нашей стране было хорошее, доступное жилье, чтобы строились современные производства и вся необходимая инфраструктура», – отметил в своём поздравлении Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что «многие строители сейчас, практически в боевой обстановке, восстанавливают разрушенные и строят новые объекты в ДНР и ЛНР, помогая вернуться жителям к мирной и спокойной жизни».

Игорь Иванов пожелал работникам и ветеранам строительной отрасти крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

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