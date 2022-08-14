Сенатор Елена Бибикова поздравила псковичей с Днем строителя

14:56, 14 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с Днем строителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Она выразила благодарность строителям за огромный вклад в развитие городов и поселков, за воплощение новаторских идей и сохранение уникальных памятников архитектуры, за создание качественной социальной и транспортной инфраструктуры, необходимой для комфортной и благоустроенной жизни.

Особую признательность сенатор выразила специалистам строительной отрасли, которые сейчас оказывают помощь в восстановлении мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях Украины.

«От всей души поздравляю работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником! Примите самые добрые пожелания профессиональных достижений, успехов в реализации новых проектов, мира, счастья, благополучия и всего наилучшего», – поздравила сенатор.