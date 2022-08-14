Почти 8,6 млн семей смогли реализовать материнский капитал в России

15:08, 14 августа 2022, ПАИ

Материнский капитал на улучшение жилищных условий – самое популярное направление использования средств материнского капитала. С момента запуска программы почти 8,6 млн семей смогли приобрести квартиру, построить дом или реконструировать его за счет средств сертификата, сообщил депутат Государственной Думы VIII созыва от Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Минтруд России напоминает, что средства материнского капитала можно использовать, когда ребенку исполнилось три года, также сразу после рождения ребенка, если средства требуются на первоначальный взнос по жилищному кредиту или займу, а также на погашение жилищных кредитов и займов.

Также семья может использовать средства материнского капитала на приобретение квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке или частного дома. Можно приобрести готовый дом, либо потратить маткапитал на его строительство или реконструкцию. При этом средства можно использовать только для покупки жилого дома, но не участка. Также нельзя использовать маткапитал на покупку апартаментов.