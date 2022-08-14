Мишустин объявил о старте продажи осенних туров по России с кешбэком

15:30, 14 августа 2022, ПАИ

Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартует 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил во время совещания по развитию индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам Михаила Мишустина, этой возможностью воспользуются порядка 600 тысяч человек. Также будет увеличен кешбэк за путевки на Дальний Восток — до 20%, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублями.