Мишустин объявил о старте продажи осенних туров по России с кешбэком
Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартует 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил во время совещания по развитию индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По словам Михаила Мишустина, этой возможностью воспользуются порядка 600 тысяч человек. Также будет увеличен кешбэк за путевки на Дальний Восток — до 20%, вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублями.
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