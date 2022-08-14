Киевские власти пытаются сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и террора
Киевские власти пытаются сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и террора, сообщают РИА Новости.
По словам главы региональной администрации Кирилла Стремоусова, Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. По его словам, жители Херсонской области уже готовятся к референдуму, чтобы регион вошел в состав России.
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