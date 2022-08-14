Выставка картин заслуженного художника РФ открылась в Себежском краеведческом музее

15:53, 14 августа 2022, ПАИ

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Выставка картин заслуженного художника Российской Федерации Бубенцова Виталия Николаевича открылась в Себежском краеведческом музее 12 августа, сообщает газета «Призыв».

«Приятно, что открытие выставки проходит накануне 95-летнего юбилея музея, и наш старинный хороший друг Виталий Николаевич нашёл возможность выставить свои новые работы», - открыл мероприятие директор Фёдор Черников. В знак многолетнего сотрудничества и признательности он подарил художнику книгу «Курган Дружбы».

«Себеж для меня стал родным, хотя сам из Мурманска. Меня поразили эти места. Если немного рассказать о себе, то после седьмого класса в 1958 году в 14 лет уехал учиться в Санкт- Петербург, хотя родители отговаривали-один в большом городе. Стал жить один, учиться в художественном училище. Общежития не было, снимал угол у одной блокадницы, все 5 лет, пока учился. Попал в группу, где все были старше меня. Все знают Рождественского, Ахматову, Цветаеву, рассуждают о музыке. А я ничего совершенно не знал. Я скорее в Салтыковку, в библиотеку, она работала до 11 вечера.Важно было войти в ленинградскую творческую среду. В 11 вечера ехал домой, а утром уже - в училище. После окончания училища поступил в художественную академию. В армии служил 3 года, потом опять учился. Вот такая жизнь. Доволен, что попал в Себеж. С музеем у меня давняя связь. Благодарю всех, кто организовал выставку и пришёл на её открытие», - рассказал художник.