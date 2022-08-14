До конца года переселят жителей Великих Лук в 22 многоквартирных дома

16:14, 14 августа 2022, ПАИ

До конца года переселят жителей Великих Лук в 22 многоквартирных дома. Об этом сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Тема переселения из ветхого и аварийного жилья не теряет свой актуальности. Как известно, уже несколько лет город Великие Луки участвует в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

В данную программу включены 22 многоквартирных дома, жителям которых будут предоставлены благоустроенные жилые помещения со сроком до 31 декабря 2023 года. В настоящее время в рамках вышеуказанной программы полностью расселены жители из 7 многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Гвардейская, д. 17 и д. 17А; ул. Нелидовская, д. 19; ул. Деповская, д. 14 и д. 9; пр-зд Тургенева, д. 1; ул. Сибирцева, д. 11/2.