МЧС провели профилактический рейд в жилом секторе города Великие Луки

16:35, 14 августа 2022, ПАИ

14 августа 2022 года инспектор государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в частном жилом секторе города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Также гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.