Игрой в лапту отметили День физкультурника в Опочецком районе
В честь Дня физкультурника на городском стадионе Опочки состоялась традиционная игра в лапту, сообщает газета «Красный маяк».
Занятие собрало в этот день любитей активного времяпровождения. В спортивной игре приняли участие как дети, так и взрослые. После разминки и игры в «вышибалу» всем собравшимся объяснили правила игры.
Лапта – игра, которая помимо тренировки выносливости и скорости, силы удара, развивает еще и меткость, ловкость, внимательность, а также умение объединяться, быстро договариваться, быть одной командой.
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