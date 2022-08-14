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Спорт

Игрой в лапту отметили День физкультурника в Опочецком районе

Фото: Красный маяк

В честь Дня физкультурника на городском стадионе Опочки состоялась традиционная игра в лапту, сообщает газета «Красный маяк».

Занятие собрало в этот день любитей активного времяпровождения. В спортивной игре приняли участие как дети, так и взрослые. После разминки и игры в «вышибалу» всем собравшимся объяснили правила игры.

Лапта – игра, которая помимо тренировки выносливости и скорости, силы удара, развивает еще и меткость, ловкость, внимательность, а также умение объединяться, быстро договариваться, быть одной командой.

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