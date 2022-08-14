Алексей Щербаков выступит в Пскове со StandUp концертом

18:46, 14 августа 2022, ПАИ

Сольный StandUp концерт Алексея Щербакова "Новое и лучшее" пройдет в Пскове в Доме офицеров 21 сентября в 19:00, сообщается на сайте учреждения культуры.

«Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намёков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов.

Взлёт его карьеры был весьма стремительным, и это неудивительно — его обожают за искренность, его недолюбливают за прямоту, его обсуждают за забавную непосредственность. Темы его монологов обыденны и злободневны, шутки про всё то искусственное и ненастоящее, что он так не любит», - сообщается в афише.