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Алексей Щербаков выступит в Пскове со StandUp концертом

Фото: Дом офицеров

Сольный StandUp концерт Алексея Щербакова "Новое и лучшее" пройдет в Пскове в Доме офицеров 21 сентября в 19:00, сообщается на сайте учреждения культуры.

«Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намёков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов. 

Взлёт его карьеры был весьма стремительным, и это неудивительно — его обожают за искренность, его недолюбливают за прямоту, его обсуждают за забавную непосредственность. Темы его монологов обыденны и злободневны, шутки про всё то искусственное и ненастоящее, что он так не любит», - сообщается в афише.

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