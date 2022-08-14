Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Бежаницах впервые прошло мероприятие «РосянкаFEST»

Мероприятие в Бежаницах направлено на сохранение традиций Псковщины. Фото газеты «Сельская новь».

Сегодня на территории парка «Усадище» в посёлке Бежаницы прошло мероприятие, посвящённое сохранению природного и культурного наследия Псковщины.
На торжественной части праздника выступил директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв. Он рассказал о том, почему так важно беречь природу, и поблагодарил всех, кто вносит вклад в её сохранение.Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Сельская новь». 

Также с приветственным словом выступили глава Бежаницкого района Сергей Михеев и исполняющий обязанности Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.
На экологических площадках сотрудники заповедника и приглашённые гости фестиваля рассказывали в игровой форме для детей и взрослых, что же такое особо охраняемая природная территория и почему она нуждается в защите.

Мероприятие в Бежаницах направлено на сохранение традиций Псковщины. Фото газеты «Сельская новь».

Желающие поразмышлять принимали участие в настольных играх, самые ловкие нашли себе место на спортивной площадке в играх-бродилках, а творческие натуры были в восхищении от мастер-классов, которые проводили бежаницкие рукодельницы клуба «Душа», Центра развития творчества детей и юношества, а также гости из Локнянского района.
На ремесленной и фермерской ярмарках также можно было попробовать лакомства и приобрести на память сувениры.
На праздник приехали и соседи из Новгородской области – представители Рдейского заповедника, брата-близнеца Полистовского. Эти два заповедника были созданы одновременно 25 мая 1994 года с целью сохранения и изучения одной из крупнейших болотных систем Европы – Полистово-Ловатской.

Мероприятие в Бежаницах направлено на сохранение традиций Псковщины. Фото газеты «Сельская новь».


Для самых ответственных природопользователей была организована экскурсия на небольшое болотце, которое находилось в шаговой доступности от парка.
Феерической частью мероприятия стало выступление клуба исторической реконструкции «Орден» из города Пскова. Участники показали и рассказали, как сражались и во что одевались воины средневековой Руси, Западной Европы и Золотой орды в XIII – XIVвв. Для самых смелых гостей был организован мастер-класс по средневековому историческому фехтованию и стрельбе из лука.
Заключительной частью праздника стала программа «Наполним музыкой сердца». Перед зрителями выступили псковские барды творческого объединения «Махаон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 августа 2022

Насыщенные спортивными мероприятиями выходные прошли в Пыталово
14 августа 2022

ФОТОФАКТ Как строители после войны возрождали Великие Луки

14 августа 2022

Об экономике простым языком рассказали детям в Островском районе
14 августа 2022

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства в Великих луках набирает обороты
14 августа 2022

Крупный пожар на складе произошел в Казани

14 августа 2022

В Бежаницах впервые прошло мероприятие «РосянкаFEST»

14 августа 2022

Алексей Щербаков выступит в Пскове со StandUp концертом
14 августа 2022

Пскович пожаловался на грязь на крыше дома в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...