В Бежаницах впервые прошло мероприятие «РосянкаFEST»

19:37, 14 августа 2022, ПАИ

Сегодня на территории парка «Усадище» в посёлке Бежаницы прошло мероприятие, посвящённое сохранению природного и культурного наследия Псковщины.

На торжественной части праздника выступил директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв. Он рассказал о том, почему так важно беречь природу, и поблагодарил всех, кто вносит вклад в её сохранение.Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Сельская новь».

Также с приветственным словом выступили глава Бежаницкого района Сергей Михеев и исполняющий обязанности Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

На экологических площадках сотрудники заповедника и приглашённые гости фестиваля рассказывали в игровой форме для детей и взрослых, что же такое особо охраняемая природная территория и почему она нуждается в защите.

Желающие поразмышлять принимали участие в настольных играх, самые ловкие нашли себе место на спортивной площадке в играх-бродилках, а творческие натуры были в восхищении от мастер-классов, которые проводили бежаницкие рукодельницы клуба «Душа», Центра развития творчества детей и юношества, а также гости из Локнянского района.

На ремесленной и фермерской ярмарках также можно было попробовать лакомства и приобрести на память сувениры.

На праздник приехали и соседи из Новгородской области – представители Рдейского заповедника, брата-близнеца Полистовского. Эти два заповедника были созданы одновременно 25 мая 1994 года с целью сохранения и изучения одной из крупнейших болотных систем Европы – Полистово-Ловатской.



Для самых ответственных природопользователей была организована экскурсия на небольшое болотце, которое находилось в шаговой доступности от парка.

Феерической частью мероприятия стало выступление клуба исторической реконструкции «Орден» из города Пскова. Участники показали и рассказали, как сражались и во что одевались воины средневековой Руси, Западной Европы и Золотой орды в XIII – XIVвв. Для самых смелых гостей был организован мастер-класс по средневековому историческому фехтованию и стрельбе из лука.

Заключительной частью праздника стала программа «Наполним музыкой сердца». Перед зрителями выступили псковские барды творческого объединения «Махаон».