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Общество

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства в Великих луках набирает обороты

Фото: Великолукская Правда. Новости.

В ЦГБ имени М.И. Семевского цикл выставок мастеров декоративно-прикладного искусства стал очень популярен среди посетителей, сообщает Псковскому агентству информации редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

«Творчество без границ» – еще один вернисаж, который Центральная городская библиотека представила на днях для всех увлеченных людей, способных производить что-нибудь интересное и замысловатое своими руками. Но уникальность новой экспозиции заключается в том, что работы, вынесенные на суд зрителя, выполнены практически незрячими мастерами из Себежа – Валерием Сапегой и Ириной Кусковой, видящими наш мир зрением особым.

Выставочный проект стал возможен благодаря содействию и поддержке Псковского областного центра народного творчества, где давно по достоинству оценили произведения художественной резьбы по дереву, изготовленные Валерием Сапегой, и работы, исполненные в технике «макраме», бисероплетения, а также предметы для украшения домашнего очага, связанные Ириной Кусковой.

Приветствуя гостей, проживающих в живописном озерном крае, директор школы №17 Ирина Соловьева выступила перед посетителями. «Мы рады видеть вас в стенах старейшей общественной библиотеки России, где высоко ценится чувство прекрасного. Ваши работы – это произведения людей не с ограниченными, а с бесконечными возможностями. Это пример духа, не смирившегося ни перед чем, ни перед какими трудностями и преградами».

«У каждого человека своя судьба, которую он делает своими же руками, – считает Валерий Сапега, – поэтому и девиз выставки учит никогда не останавливаться, столкнувшись с испытаниями, никогда не говорить себе: «Не могу!».

И эти слова с делом не расходятся, когда смотришь на то, что делает в мастерской, где проходит полноценный рабочий день, Валерий Сапега, резных дел мастер, изготовивший к 600-летию родного Себежа великолепный и, в буквальном смысле слова, громадный по объему «Ключ» древнего русского города и его герб из дерева. Работа –тонкая, на редкость трудоемкая, требующая огромных физических затрат. В свою очередь, демонстрируя фигурки вепря, зайца, волка, орла – своеобразные деревянные статуэтки, произведения, декорирующие наш домашний быт, настольные головоломки и другие игрушки, Валерий Сапега объяснил: «Все это я делаю по наитию, по разумению...»

Выставка «Творчество без границ» – бесспорно, история очень сильных людей, никогда не признающихся и в малой своей слабости.
 

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