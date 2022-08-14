ФОТОФАКТ Как строители после войны возрождали Великие Луки

21:13, 14 августа 2022, ПАИ

Краеведческий музей в Великих Луках поделился фотографиями строительства учреждения после войны, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Великие Луки, разрушенный до основания в годы Великой Отечественной войны, силами строителей был возрожден из пепла.



К началу 1950-х годов город возродился. Но и в 1960 – 1970-е годы он продолжал развиваться – в городе появлялись новые строительные объекты. Один из них – здание Музея боевой комсомольской славы имени А. Матросова.