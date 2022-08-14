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Общество

Насыщенные спортивными мероприятиями выходные прошли в Пыталово

Фото: Наша жизнь.

Активные и спортивные выходные прошли в Пыталовском районе в честь Дня физкультурника, сообщает Псковскому агентству информации газета «Наша жизнь».

13 числа на площадке во дворе улицы Белорусская состоялись соревнования по пляжному волейболу. Участие приняли 4 смешанные команды, мужчины и женщины. Интрига держалась до последнего, кто выйдет победителем, было не ясно. По результатам игры первое место досталось команде «Жан-Клод Ван Дамм» из Пыталово, второе место команде из Гавров, третье — команде «Светлячки» (Пыталово). Все призеры награждены грамотами, медалями и кубками.

Фото: Наша жизнь.

В этот же день на пришкольном стадионе в поселке Белорусский состоялся товарищеский матч по футболу среди учащихся г. Пыталово и п. Белорусский 2008-2009 г.р.. Хозяева поля спасовали с самого начала и очень сильно уступили ребятам из Пыталово. Последние отыграли на отлично. По итогам матча команда из Пыталово одержала уверенную победу над юными футболистами из поселка со счетом 18:3. Победителям достались медали и грамоты, а второй команде – кубок за участие.

Фото: Наша жизнь.

Сегодняшний спортивный день начался с футбольного матча 7 тура II круга Чемпионата Псковской области по футболу среди взрослых команд. Игра прошла на городском стадионе. ФК «Старт» Пыталово встретил команду «Факел – Синие Стрелы» Псковского района. Было жарко, но футболисты играли на максимум, так как этот матч был решающий для обеих команд, особенно для пыталовской. Хозяева поля вели до последнего со счетом 2:1 и под конец пропустили гол в свои ворота. Матч завершился ничьей 2:2.

Фото: Наша жизнь.

Продолжили спортивный день команды из поселка Белорусский и деревни Носово соревнованиями по волейболу. Команда из поселка приехала в гости, чтобы отыграться за проигранную ранее игру. И им это удалось. Отыграв пять раундов, команда волейболистов из поселка вышла победителем со счетом 3:2.

Завершился спортивный день открытой фитнес-тренировкой на свежем воздухе. Представительницы прекрасного пола вместе с детками позанимались с тренером и выполнили общие упражнения на все группы мышц.

Фото: Наша жизнь.

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